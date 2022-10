Rugby: Warriors-Spielerin Stefania Evans mit TikTok-Sperre nach Video von nacktem Po

Die Kanadierin postete ein Video, in dem ihr eine Gegenspielerin unabsichtlich die Hose runterzog und so ihren Po entblößte - Evans spielte unbekümmert weiter.

Der Grund für die Sperre: Mobbing gegen sich selbst. Was die Plattform TikTok überhaupt nicht lustig fand, feierten Sportfans umso mehr. Unter dem Video, das Evans mittlerweile auf Instagram hochgeladen hat häufen sich Kommentare, wie dieser: „Mir fehlen die Worte, aber ich bewundere den Einsatz.“

Auf die Sperre reagierte Evans belustigt. „Das letzte Mal als ich das Video gepostet habe, wurde es entfernt, wegen ‚Selbst-Mobbing‘, was nicht nur amüsant ist, sondern jetzt auch in meinen Top-3-Titeln für meine zukünftige Biografie ist“, so die Rugby-Spielerin.