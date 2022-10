Ex-Bayern-Star David Alaba: Das habe ich bei Lewandowski hautnah miterlebt

„Ich kenne ihn aus meiner Zeit in München wirklich sehr gut“, sagte der Verteidiger von Real Madrid im Interview mit realtotal.de. Gemeinsam hatten Lewandowski und Alaba beim FC Bayern etliche Titel geholt: „Das, was er hier in Spanien macht, das durfte ich über Jahre in München hautnah miterleben.“ (DATEN: Die Tabelle von La Liga)