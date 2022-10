Wie viel? Das angebliche Gehalt von Erling Haaland sprengt jeden Rahmen

Erling Haaland soll bei Manchester City - und in der Premier League - mehr verdienen, als jeder andere Spieler. In einem Bericht ist von geradezu unglaublichen Zahlen die Rede.

Wer an Erling Haaland denkt, denkt an schier unglaubliche Zahlen.

Die diversen Boni sollen dabei allerdings nahezu garantiert sein, heißt es weiter. Stimmen die unbestätigten Zahlen, könnte Haaland pro Jahr gut 51 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit wäre er nicht nur bei City, sondern auch in der Premier League der mit Abstand bestbezahlte Spieler.

ManCity will wohl auf Haaland-Hype reagieren

So oder so: Haaland ist derzeit nicht nur auf der Insel in aller Munde. Der Angreifer mischt nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund auch die wohl beste Liga der Welt nach Belieben auf.