Hertha: Schwarz über Windhorst - "Alles gut"

Die Posse um Investor Lars Windhorst spielt für Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bei der täglichen Arbeit keine Rolle. „Sportlich gesehen gibt es keine Veränderungen. Wir kriegen das große Thema mit. Was unseren Alltag, die Abläufe und die Kommunikation betrifft, gibt es aber keine Veränderung. Das hat für uns keine Auswirkungen auf das, was auf dem Platz passiert“, sagte Schwarz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Europa-League-Starter SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN).