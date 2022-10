Anzeige

Bundesliga, 9. Spieltag BVB- Bayern: Wenn Nagelsmann Terzic sieht, dürfte ihm mulmig werden Zittert Nagelsmann vor Terzic?

"Traue dem BVB zu, gegen die Bayern Paroli zu bieten"

Udo Muras

Hoffenheims Aufsteigerkomplex, Tore garantiert in Mainz und eine klare Angelegenheit beim Topspiel in Dortmund - oder kommt doch alles ganz anders? Die Statistiken vor dem 9. Spieltag.

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (Fr., 20.30 Uhr)

Bei einem Sieg mit vier Toren Differenz wäre die TSG zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Doch die Heimbilanz gegen Werder (4-3-6) spricht dagegen, ebenso Hoffenheims Aufsteigerkomplex (nur ein Sieg in den letzten acht Duellen).

Während Hoffenheim zuhause noch ungeschlagen ist, ist es Werder auswärts. Die Bremer würden im Siegesfall als dritter Verein die Marke von 2900 Punkten in der Ewigen Tabelle nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayer Leverkusen – Schalke 04 (Sa., 15.30 Uhr)

Zwei Krisenklubs aus dem Westen unter sich. Bayer ist Vorletzter, verlor sieben der letzten elf Pflichtspiele und wartete nie länger auf den ersten Heimsieg. Den soll nun der neue Trainer Xabi Alonso einfahren, dem das selbst als Bayern-Spieler gegen Schalke nie glückte (2x 1:1).

Die Schalker gewannen diese Saison erst ein Spiel und müssen an den Ort zurück, wo ihre historische Negativ-Auswärtsserie (32 Spiele ohne Sieg) im Dezember 2019 begann. Ob sie hier endet? In Leverkusen gab es zuletzt zwei knappe Niederlagen (je 1:2), seit Februar 2018 (2:0) keinen Sieg.

Mainz 05 – RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr)

In diesem Spiel sind Tore garantiert (Schnitt: 4,58), mit einer Ausnahme fielen stets mindestens drei. In Mainz hat der FSV die Nase noch knapp vorn (3-1-2), was so bleiben könnte da Leipzig auswärts sechs Spiele sieglos ist und die meisten Tore bekommen hat. Kein Ruhmesblatt für einen Champions League-Teilnehmer.

Doch der neue Trainer Marco Rose, als Profi lange bei Mainz 05, hat bei seinem Ex-Klub bisher immer gewonnen (3x). Und trotz jüngster Differenzen sollte er auf Timo Werner nicht verzichten, der schoss in 13 Spielen gegen Mainz 13 Tore. Die Gastgeber sind im Gegensatz zum Vorjahr diesmal heimschwach, keiner schoss vor eigenem Publikum weniger Tore (1).

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt (Sa., 15.30 Uhr)

Gegen keinen Verein hat der VfL mehr Bundesligasiege eingefahren als gegen die Eintracht (24) und nichts braucht er dringender als Siege. Er hat die schlechteste Bilanz der Ligahistorie nach acht Spieltagen und würde sie bei jeder x-beliebigen Niederlage auch nach neun haben.

Hinzu käme die Abstiegsgarantie, denn keiner rettete sich bisher mit nur einem Punkt aus den ersten neun Spielen. Dumm nur, dass sich die Eintracht in guter Form befindet, zuletzt zwei Auswärtssiege feierte und auswärts noch ungeschlagen ist. Ihre Bilanz in Bochum ist allerdings verheerend (4-8-19).

FC Augsburg – VfL Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr)

Das 3:0 vom April beendete eine Serie von neun sieglosen FCA-Duellen mit Wolfsburg. Die Bilanz ist dennoch fast ausgeglichen (7-7-8), zuhause aber negativ (4-2-5).

Doch Augsburg, das zuletzt am 27. Februar (1:1 gegen Dortmund) die Punkte teilte, gewann seine drei letzten Saisonspiele und steht vor der Einstellung des Vereinsrekordes von 2014, als es vier Siege gab. Die Wölfe gewannen nur zwei ihrer letzten neun Auswärtsspiele. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Borussia Dortmund – Bayern München (Sa., 18.30 Uhr)

In den deutschen Klassiker gehen beide mit frischem Rückenwind aus der Champions League. Die älteren Fakten sprechen klar für die Bayern, die die letzten sieben Duelle alle gewannen (26:7 Tore). Selbst in Dortmund haben sie mittlerweile eine positive Bilanz (18-19-16).

Alles klar? Nicht ganz. Wenn Julian Nagelsmann Edin Terzic sieht, dürfte es ihm mulmig werden. Noch als RB-Trainer verlor er alle drei Duelle gegen den Kollegen, inklusive des Pokalfinals 2021.

Dortmund winken zwei Serienrekorde: Das 29. Heimspiel in Folge ohne ein Remis wäre eingestellter Bundesligarekord, das 39. Heimspiel mit eigenem Tor wäre Vereinsrekord. Dass Tore fallen, ist fast sicher: der BVB spielte in der Bundesliga 101x in Folge nicht 0:0, Bayern 89x.

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln (So., 15.30 Uhr)

Das Rhein-Derby, das den Bundesligasonntag eröffnet, lieferte zuletzt 13x kein Unentschieden. Die drei letzten Duelle gingen zwar an die Kölner, trotzdem gewann Borussia gegen keinen Bundesligisten öfter (51x). Knüpft sie daran an, holte sie den 750. Bundesligasieg und zöge in der Ewigen Tabelle am HSV vorbei auf Platz 5.

Während Borussia zuhause noch nicht Unentschieden spielte, hat Köln auswärts mit die meisten (3). Wenn Köln auch das fünfte Auswärtsspiel ungeschlagen übersteht, wäre das die längste Serie seit dem Rekord von 1987/88 (7x). Dafür spricht dass Borussia sonntags seit sechs Spielen sieglos ist.

Hertha BSC – SC Freiburg (Sa., 19.30 Uhr)

Die Berliner verloren fünf der letzten sieben Duelle gegen den Sportclub, der reelle Chancen auf die dritte Tabellenführung seiner Bundesligageschichte hat. Gewinnt der Gast im Olympiastadion, würde er zudem ein Fair-Play-Jubiläum feiern: es wäre das 100. Bundesligaspiel in Folge ohne Platzverweis. Seit Einführung der Gelb-Roten Karte 1992/93 gab es das noch nicht.

Während Hertha nur zwei ihrer letzten 13 Heimspiele und diese Saison noch gar keins gewann, führt der SC die Auswärtstabelle (10 Punkte) an. Weltmeister Matthias Ginter steht vor seinem 300. Bundesligaspiel, mit Freiburg verlor er bei Hertha nie.

VfB Stuttgart – Union Berlin (So., 19.30 Uhr)

Der erstmals geschlagene Tabellenführer reist zu den weiter sieglosen Schwaben. Union ist gegen den VfB sechs Pflichtspiele ungeschlagen. Fünf davon endeten allerdings Remis, im Vorjahr gab es in beiden Spielen ein 1:1.

Der VfB will vermeiden, dass er den peinlichen Bundesligarekord von RW Essen einstellt, das zwischen November 1970 und Mai 1974 (mit Unterbrechung nach Abstieg) in 26 Heimspielen in Folge nicht zu null spielte. Stuttgart hat auch einen Sonntagskomplex (12x sieglos). Union gewann fünf der letzten sieben Auswärtsspiele.

