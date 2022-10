Ex-WWE-Hoffnung Sara Lee stirbt mit 30 - Wrestler-Ehemann bleibt mit drei Kindern zurück

Die frühere WWE-Wrestlerin Sara Lee - Gewinnerin der Casting-Show Tough Enough - stirbt völlig unerwartet. Sie hinterlässt Ex-WWE-Kollege Wesley Blake und drei Kinder.

Tragödie um eine frühere Wrestling-Hoffnung des Showkampf-Marktführers WWE: Sara Lee, letzte weibliche Gewinnerin der Talent-Castingshow Tough Enough, ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben.

Lee hinterlässt ihren Ehemann Wesley Blake, ebenfalls früherer WWE-Wrestler, und drei gemeinsame Kinder. Zahlreiche WWE-Stars, die die beiden gekannt hatten, sind erschüttert und nehmen via Social Media Anteil. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Lees Todesursache wurde von ihrer Familie nicht bekanntgegeben, noch am Dienstag hatte sie sich via Instagram aus einem Fitnessstudio gemeldet und berichtet, dass sie nach einer überstandenen Nebenhöhlenentzündung das Training wiederaufgenommen hätte.

Sara Lee gewann 2015 WWE-Deal bei „Tough Enough“

Die in Hope Township, Michigan geborene Lee war eine frühere Powerlifterin und Medizintechnik-Studentin, 2015 bewarb sie sich erfolgreich für die sechste Staffel von Tough Enough, einer Art DSDS für Wrestling-Talente - die damalige Jury: Daniel Bryan (jetzt Bryan Danielson bei AEW), Paige (Saraya) und Hulk Hogan, im Lauf der Staffel wegen seines Rassismus-Skandals ersetzt durch The Miz.