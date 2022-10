Frau ersticht eigene Schwester wegen Valorant-Flirts mit ihrem Freund

Eine in Florida beheimatete Frau hat ihre eigene Schwester abgestochen, da diese mehr und mehr Zeit mit dem eigenen Freund in Valorant verbracht haben soll © Riot Games

In den USA wurde eine Frau verhaftet, die ihre eigene jüngere Schwester erstochen hat. Der Grund soll der Flirt mit ihrem Freund während mehrerer Partien Valorant gewesen sein.

Eine in Florida wohnhafte Frau hat Ende September die eigene Schwester mit mehreren Messerstichen getötet - wegen eines Flirt beim Zocken! Wie The Orlando Sentinel und The Daily Mail berichten, sollen der Tat mehrere Auseinandersetzungen der Geschwister vorausgegangen sein.