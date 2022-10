Mit Down-Syndrom: Nikic schafft Ironman Hawaii

So spektakulär ist der Iron Man auf Hawaii

Der US-Amerikaner meisterte kurz vor Mitternacht Ortszeit als erster Mensch mit Down-Syndrom die legendäre Ironman-Weltmeisterschaft im Inselparadies. Der 23-Jährige überquerte nach 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 16:31:27 Stunden den Zielstrich und blieb damit fast eine halbe Stunde unter dem Zeitlimit.

Schon die Zielankunft bei seiner ersten Langdistanz in Florida im November 2020 in 16:46:09 Stunden war eine Premiere für Menschen mit Down-Syndrom. Mit seinen einzigartigen sportlichen Leistungen will Nikic Leidensgenossen inspirieren.