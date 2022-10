Nächster Eklat: Schach-Großmeister Niemann bricht nach Betrugsvorwurf Interview ab

„Das ist eine Botschaft an alle. Alles hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, dass Schach für sich selbst spricht. Ich denke diese Partie hat für sich selbst gesprochen. Sie hat den Schachspieler gezeigt, der ich bin“, sagte der 19-Jährige in einem Interview nach dem Sieg über seinen vier Jahre jüngeren Gegner.

Auf Nachfragen des Moderators zum Spiel an sich reagierte der Großmeister allerdings wenig souverän. Niemann brach das Gespräch mit den folgenden Worten ab: „Tut mir leid, das war‘s. Sie können das interpretieren, wie sie wollen. Das ist alles, was ich sagen möchte.“

Kontrahent Carlsen heizte Betrugsvorwürfe an

Während des Sinquefield Cups im September hatte der Amerikaner zunächst zugegeben, als Minderjähriger in zwei Online-Partien verbotene Computerhilfen benutzt zu haben. Doch in einem Untersuchungsbericht von „chess.com“ wird Niemann gar Betrug in über 100 Online-Begegnungen vorgeworfen (Schach-Skandal: Neue Dimensionen um Niemann - über 100 Mal betrogen?).