Darts: Aspinall und Noppert zoffen sich bei World Grand Prix - darum ging es

Unfassbar! Aspinall legt sich mit Publikum an

Beim Darts World Grand Prix legt sich Nathan Aspinall mit Gegner Danny Noppert und den Fans in Leicester an. Der verliert komplett den Faden und ist verärgert. Nach dem Match klärt Aspinall auf.

Noppert führte in Leicester bereits mit 2:0-Sätzen und hatte drei Matchdarts. Nutzen konnte er aber keinen, und am Ende unterlag der Niederländer noch mit 2:3. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)