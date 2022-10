Bayern-Legende Franck Ribéry macht wohl Schluss - der Körper spielt nicht mehr mit

Der langjährige Superstar des FC Bayern wolle seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten US Salernitana in Kürze auflösen, schreibt die Zeitung Il Mattino. Auch die französische L‘Equipe berichtet von dem bevorstehenden Abschied. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Ribéry: Publikumsliebling und Erfolgsgarant des FC Bayern

Mit dem FC Bayern gewann Ribéry (fast) alles, was es zu gewinnen gab. 2013 hatte er entscheidenden Anteil an der ersten Triple-Saison der Münchner. Im Finale der Champions League legte er gegen Borussia Dortmund den entscheidenden Treffer seines kongenialen Mitspielers Arjen Robben auf.

Der Publikumsliebling lief 425 Mal für Bayern auf, erzielte dabei 124 Tore und legte 182 weitere vor. Nach seinem Abschied aus München zog es ihn in die Serie A zur AC Florenz. Nach zwei Jahren ging es zu Salernitana - mit dem Underdog feierte er in der vergangenen Spielzeit einen nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. 23 Mal stand er dabei auf dem Platz.

Ribéry als Botschafter für Verein?

Sein Vertrag läuft noch bis nächstes Jahr, in der aktuellen Saison kam er nur zweimal zum Einsatz. Zunächst im Pokal, dann in der Liga: Am 14. August stand er 36 Minuten auf dem Feld. Es waren offenbar die letzten seiner grandiosen Karriere.