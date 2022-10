FC Bayern: Rumms! Nächste verbale Attacke gegen de Ligt: „Eine kräftige Statur macht keine menschliche Größe aus"

Kritik an de Ligt reißt nicht ab

Die Kritik aus Italien an Matthijs de Ligt reißt nicht ab. Bei SPORT1 reden Giuseppe Bergomi und Marco Tardelli Tacheles.

Drei Jahre lang trug Matthijs de Ligt vor seinem Wechsel nach München das Trikot von Juventus Turin - und doch beherrscht der Niederländer die Schlagzeilen der italienischen Sportgazetten derzeit mehr als zu seiner aktiven Zeit in der Serie A.

Der Grund sind einige Äußerungen de Ligts über seinen Ex-Arbeitgeber, die ehemalige Mitspieler und frühere Stars in den falschen Hals bekamen. So hatte es nach seinem Wechsel an die Isar nicht lange gedauert, ehe der 22-Jährige für erste Irritationen sorgte, indem er das Fitnesslevel von Juventus anprangerte. (NEWS: De Ligt klagt über Juve-Zeit)