FC Bayern vs. BVB: Das sagt Nagelsmann vor dem Topspiel! Die PK zum Nachlesen

Der FC Bayern reist am Samstag zum Top-Spiel nach Dortmund. Trainer Julian Nagelsmann sprach über das Wiedersehen mit Ex-Spieler Niklas Süle und die Ewartungen an den BVB. Die PK zum Nachlesen.

+++ Nagelsmann zu Upamecano und de Ligt +++

+++ Nagelsmann zur Hernandez-Fitness +++

Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend. Das dauert also ein bisschen. Es ist eine blöde Stelle, die nicht so gut durchblutet wird. Da dauert der Heilungsprozess einfach noch etwas.