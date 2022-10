Bundesliga: Matthäus - Deswegen ist Dortmund der Hauptkonkurrent der Bayern

Am neunten Spieltag steht das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München auf dem Programm. Geht es nach Lothar Matthäus, ist Schwarz-Gelb der erste Konkurrent für den Rekordmeister.

Diese Einschätzung beruhe auf mehr als nur Fußball, sagte der siebenmalige deutsche Meister und begründete diese Aussagen: „Es geht auch um die Finanzkraft, die Unterstützung der Fans, ihr Stadion und die Atmosphäre, die sie schaffen.“ Zwar hätten auch die Dortmunder ihre Phasen, in denen die Mannschaft wackele, „aber nur sehr wenige Mannschaften können langfristig mit ihnen (FC Bayern München, Anm. d. Red.) mithalten“.

Matthäus: BVB verständlicherweise noch in der Findungsphase

Selbst der Verlust von Stürmer-Star Erling Haaland, der aktuell in der Premier League von Rekord zu Rekord eilt, ändert nichts an Matthäus‘ Meinung, da das Team in einigen wichtigen Bereichen verstärkt wurde. „Es sind neue Gesichter gekommen, die Abwehr hat die nötige Verstärkung bekommen.“