GFL: German Bowl 43 mit Potsdam vs. Schwäbisch Hall - LIVE auf SPORT1

Unicorns-QB Reilly Hennessey führte sein Team bis in den German Bowl © GFL

In Frankfurt steht das Highlight im deutschen Football auf dem Programm. Im German Bowl duellieren sich die Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns um den begehrten Titel. SPORT1 ist LIVE dabei.

Bereits zum 43. Mal sucht die GFL die beste Football-Mannschaft des Landes. Am Samstag, den 8. Oktober, stehen sich in Frankfurt die Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns (ab 17.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) gegenüber. (NEWS: Alles zur GFL)

Besonders spannend: Der neue Titelträger wird seinen Triumph mit einer perfekten Saison krönen. Sowohl Nordmeister Potsdam als auch Südmeister Schwäbisch Hall haben in der regulären Spielzeit alle zehn Duelle für sich entscheiden können. Zusammen mit den beiden Playoff-Siegen auf dem Weg ins Finale wird die eigentliche Unglückszahl 13 damit zum Starter für die große Meisterschaftssause.

Beendet Schwäbisch Hall eine schwarze Serie?

Für die Unicorns steht jedoch ein anderer Aspekt im Fokus. Bereits neunmal stand das Topteam aus dem Süden im German Bowl und konnte viermal den Titel mit nach Hause nehmen. Die letzten beiden Auftritte im German Bowl endeten jedoch jeweils mit einer Pleite. „Es war vor der Saison unser Ziel. in den German Bowl zu kommen – und ihn auch zu gewinnen“ gab der frühere Cornerback und heutige Safety-Coach der Unicorns Gerry Jäger im Podcast „Footballquark“ daher die Marschrichtung vor.

Für die Royals ist es die erste Bowl-Teilnahme. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte beim ersten Finaleinzug mit einer perfekten Saison: Besser könnte es für das Team aus Brandenburg nicht laufen. Das weiß auch Robert Sövegjarto, der in der Offensive Line der Royals aufläuft und zuvor mit Braunschweig schon fünf Meisterschaften gewinnen konnte. „Man arbeitet das ganze Jahr darauf hin. Es ist ein super Gefühl! Man gewöhnt sich nie daran, in den German Bowl zu kommen!“

Spektakuläre Show rundet den German Bowl ab

Neben sportlichen und kulinarischen Highlights hat auch das Drumherum Glanzpunkte im Angebot. Countrysängerin Jill Fisher wird die Nationalhymne live singen und für Gänsehautmomente sorgen. Jill kommt gerade aus den USA zurück und bringt so das richtige American Football Feeling mit nach Frankfurt. 2021 war sie bei „The Voice of Germany“ zu sehen, und diesen Sommer sorgte sie mit ihrem Hit „No No Never“ für Furore bei Funk und Fernsehen.