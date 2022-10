Die Super-League-Rebellen geben nicht auf

Bayern in die Super League? "Wäre die einzige Alternative"

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hält an seinen Plänen für eine europäische Super League fest. In einem Schreiben an die Aktionäre erklärte Klubchef Andrea Agnelli, dass Reformen im europäischen Fußball notwendig seien.