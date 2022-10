Formel 1: Schumacher crasht im Training von Suzuka - Auto wohl stark beschädigt

"Er muss liefern!" Kann sich Schumacher in der F1 halten?

Mick Schumacher kommt beim Training von Suzuka von der Fahrbahn ab und schlägt in der Bande ein. Der Haas-Fahrer bleibt wohl unverletzt, sein Wagen hat es aber schwer erwischt.

Altmeister Fernando Alonso (41) hat beim verregneten Auftakt der Formel 1 in Japan die Bestzeit hingelegt - Mick Schumacher verlor auf dem nassen Kurs in Suzuka indes die Kontrolle über seinen Haas-Boliden.

Der 23-Jährige war am Ende des ersten freien Trainings am Freitag bereits auf dem Rückweg an die Box, als er bei zunehmendem Regen und Aquaplaning von der Strecke abkam. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)