BR Volleys greifen an: "Wäre schön für die Geschichtsbücher"

Vom nächsten großen Meilenstein in der Volleyball-Bundesliga wollen sich die Berlin Recycling Volleys nicht beeindrucken lassen. Wenn die Saison am Samstag startet, beginnt für den Serienmeister die Jagd auf den Titelrekord. "Es wäre schön für die Geschichtsbücher", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand dem SID: "Aber es ist reine Statistik, unsere Ziele bleiben unabhängig davon."

Die Berliner wollen auch in dieser Spielzeit "wieder um alle Titel in Deutschland mitspielen", betonte Niroomand vor dem ersten Ligaspiel am Sonntag beim TSV Haching München (16 Uhr).