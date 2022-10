"Dürfen das genießen": Freiburg reitet Erfolgswelle weiter

„Ich wusste, dass wir ganz gut sind. Man merkt es schon im Training, die Qualität steigt“, sagte der 33-Jährige nach dem souveränen 2:0-Erfolg gegen den FC Nantes in der Europa League: „Aber dass wir so gut dastehen, in der Liga auf Platz zwei, im Pokal weiter und in der Europa League neun Punkte - das darf man auch mal ein Stück weit genießen.“