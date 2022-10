Köln-Pleite in Conference League: Baumgart verteidigt Rotation

Sieben Neue in der Startelf, die Abläufe saßen nicht so recht - doch Steffen Baumgart wollte die vielen Wechsel nicht als Grund für das ärgerliche 0:1 (0:1) des 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad gelten lassen.

„Lassen uns nicht aus der Bahn werfen“

Nach drei von sechs Gruppenspielen ist Köln Dritter in Gruppe D, Partizan und OGC Nizza liegen mit jeweils einem Punkt mehr vor dem FC. Bereits am kommenden Donnerstag gibt es das Wiedersehen in Serbien. Dort muss Köln allerdings ohne Unterstützung der eigenen Anhänger auskommen, da die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Klub wegen der Krawalle beim ersten Spiel in Nizza zu zwei Auswärtspartien ohne Fans verurteilt hat.