2. Liga: 1. FC Nürnberg – Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Störche wollen nach vier Spielen ohne Sieg beim Club endlich wieder einen Erfolg landen. Nürnberg zog gegen den Karlsruher SC am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Kiel kürzlich gegen FC Hansa Rostock zufriedengeben.

Die Ausbeute der Offensive ist beim 1. FC Nürnberg verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

In der Tabelle liegen beide Teams mit drei Punkten Unterschied dicht beieinander. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Der Club wie auch die Störche haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.