Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin (Sonntag, 19:30 Uhr)

Der VfB konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit dem 1. FC Union Berlin kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Am vergangenen Spieltag verlor Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Nach der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag ist Union um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden.