3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Rot-Weiss Essen (Sonntag, 14:00 Uhr)

Mit 20 Gegentreffern ist Essen die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Auf des Gegners Platz hat der Gast noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert die Elf von Christoph Dabrowski auf Platz 16, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Als bequemer Gegner gilt Rot-Weiss Essen nicht. 26 Gelbe Karten kassierte Essen schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Freiburg II demnach nicht werden. Mit fünf Siegen war der Sport-Club Freiburg II genauso häufig erfolgreich, wie Essen in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.