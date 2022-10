Kimmich, Alaba, Xabi Alonso: Prophezeiungen von Pep Guardiola, die wahr wurden

Pep Guardiola: Prophezeiungen beim FC Bayern werden wahr

Sieben Jahre später spielt der Österreicher bei Real Madrid und Peps These von damals würde heute jeder so unterschreiben.

„Jogi Löw hat eine neue Option. Ich bin mir sicher: Er wird früher oder später Nationalspieler“, sagte er über den jungen Mann, den er als „Wahnsinnsinvestition in die Zukunft“ pries, der „absolut alles“ verkörpere, „was ein Fußballer braucht“.

Apropos Abgang: Das Orakel Guardiola hatte noch etwas in petto. „Bayern München hat eine große Zukunft mit diesen Spielern“, betonte er kurz bevor er den Klub verließ. Was folgte: sechs Meistertitel in Folge und das Triple 2020.