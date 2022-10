Europa League: Freiburg vor Einzug in K.o.-Runde! Sieg ohne Streich gegen Nantes

So kurios lief die Quarantäne-Pressekonferenz von Christian Streich

Der SC Freiburg ist in der Europa League voll auf Kurs K.o.-Runde. Allerdings gibt es für das Team einen Wermutstropfen.

Der SC Freiburg macht einen Riesenschritt in Richtung K.o.-Runde der Europa League!

Die Breisgauer siegten in Abwesenheit von Christian Streich, der aufgrund eines positiven Coronatests fehlte, gegen den FC Nantes mit 2:0 (0:0) . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Der zuletzt stark spielende Daniel-Kofi Kyereh (48.) brachte Freiburg vor 33.200 Zuschauern im Europa-Park Stadion in Führung, Vincenzo Grifo legte nach (72.). Die Freiburger sind nun wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. Einziger Wermutstropfen: Stürmer Michael Gregoritsch musste verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden (20.).

„Wir haben über 90 Minuten ein sehr stabiles und gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen“, sagte Nicolas Höfler: „Wir sind froh, dass wir so eine gute Ausgangslage haben und wollen Erster bleiben.“

Remis im Rückspiel reicht zum Weiterkommen

Nach drei Partien führt Freiburg mit der Maximalausbeute von 9 Punkten die Gruppe G. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Nantes reicht bereits ein Unentschieden für den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)