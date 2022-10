Premier League: Chelsea-Neuzugang widmet Schuhmodell seiner Schwester

Chelsea-Neuzugang Raheem Sterling hat einen beeindruckenden Karriereweg hinter sich. Mit seinem neuen Schuhmodell erinnert er an den Beginn dieser besonderen Karriere und richtet einen Dank an seine Schwester.

Chelsea-Star Raheem Sterling hat einen neuen Schuh veröffentlicht. Das Modell zeichnet sich durch ein skurriles Design und eine Botschaft an seine Schwester aus.

Eben an das Sitzmuster der Londoner Busse ist das Design von Sterlings neuem Schuh angelehnt. Das New-Balance-Modell ist in blau gehalten und mit lauter bunten Formen versehen.

„Ungeachtet der Umstände war meine große Schwester Lakima immer an meiner Seite. Meine neuesten Schuhe sind ihr und all diesen Momenten gewidmet, die wir auf dem #WegzumErfolg geteilt haben“, so der Engländer weiter.