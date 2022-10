Bayer Leverkusen: So tickt Xabi Alonso als Trainer - Guardiola, Ancelotti, Mourinho erwarten große Karriere

Xabi Alonso erhält bei Bayer Leverkusen seine erste große Chance als Coach. Der Ex-Profi lernte von vielen Weltklasse-Trainern, unter denen er spielte. So tickt Coach Alonso.

Mit Hemd und Jackett ausgestattet saß Xabi Alonso auf dem Podest und blickte entspannt in die Runde. Um seinem Spitznamen „Professor“ gerecht zu werden, fehlte wohl nur die Krawatte.

Alonso dachte früh an Trainerkarriere

Und nach der Pressekonferenz am Donnerstagmittag war allen Journalisten klar, dass der „Professor“ bei seiner Trainerkarriere einen klaren Plan hat. Dabei war ihm offenbar früh klar, welchen Weg er einschlagen werde.

„Ich wollte Guardiolas Geheimnisse herausfinden“, begründete der Ex-Profi seinen Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2014 im Interview mit The Athletic. Schon damals dachte der 114-fache Nationalspieler also an seine folgende Laufbahn.