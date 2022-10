CL: Magdeburg zurück in der Erfolgsspur

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach der herben 22:29-Pleite gegen das Starensemble von Paris St. Germain siegte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in eigener Halle mit 33:27 (17:16) gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock. Der SCM sprang durch den dritten Erfolg im vierten Spiel vorerst auf Rang zwei der Gruppe A.