Tragischer Held: Chelsea langer Ausfall des teuersten Abwehrspielers der Welt

Bei einem Laufduell inklusive harmlos aussehendem Zweikampf verletzte sich der Torschütze am Knie und musste ausgewechselt werden. Dabei konnte der Youngster seine Tränen nicht zurückzuhalten. So wurde Fofana zum tragischen Helden auf Blues-Seite.

Banges Warten auf die Diagnose

Schwieriger Start für Toptalent mit hohem Preisschild

Diesen Sommer kam es dann zum Wechsel von Leicester City zu den Blues – für eine kolportierte Ablöse von bis zu 87,5 Millionen Euro. Fofana hatte damit Uniteds Verteidiger Harry Maguire als teuersten Abwehrspieler der Welt abgelöst. Die Erwartungen an das Talent, das mit einem Siebenjahresvertrag ausgestattet wurde, könnten also größer nicht sein.

Bislang verlief die Saison für den teuren Youngster eher schwierig. In der Premier League kommt er auf vier Einsätze, in der Champions League stehen momentan zwei Einsätze zu Buche.

Außerdem erlebte er schon früh in der Saison einen Trainerwechsel - Potter folgte auf Thomas Tuchel (FC Chelsea: Neu-Trainer Potter hat großen Respekt vor Vorgänger Thomas Tuchel). In den ersten beiden Spielen unter dem neuen Coach stand Fofana jeweils in der Startelf und hatte Anteil am guten Start unter dem neuen Trainer.