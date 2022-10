Biathlon-Hochburg Altenberg wird degradiert! Kein Status als Bundesstützpunkt mehr

Diese Herabstufung ist insoweit bemerkenswert, da Altenberg bereits seit 1956 im Biathlon aktiv ist und somit als Wiege der deutschen Skijäger gilt. Insgesamt sammelten Athleten aus Altenberg neun Olympia- und 38 WM-Medaillen. Allerdings waren bereits in den vergangenen Jahren die Erfolge immer weniger geworden. Laut Quote hätten 20 bis 25 Prozent der deutschen Medaillen bzw. Teilnehmer bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften aus der Trainingsriege im Erzgebirge kommen sollen.

Keine Nachwuchs-Bundesstützpunkte mehr vorgesehen

Als Kompromiss wurde Altenberg weiter als Nachwuchs-Bundesstützpunkt geführt. Damit musste man keine Quote mehr erfüllen, bekam aber die gleiche finanzielle Aufwendung. Diese Aufgabe wurde dort engagiert angegangen. „Mit Sicherheit ist in Altenberg in der Vergangenheit einiges versäumt worden“, erklärte Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung , fügte aber hinzu: „Aber seit zwei, drei Jahren machen sie dort einen richtig guten Job. Deshalb fänden wir es unfair, wenn der Stützpunkt aberkannt würde.“

Kritik an der Entscheidung von BMI und DOSB

Die Gegenwart ist jedoch eine andere - und die provoziert Kritik an der Entscheidung. „Natürlich war uns bekannt, dass die aktuellen Kaderzahlen unterhalb der Kriterien für einen Bundesstützpunkt lagen“, gestand Stefan Schwarzbach, Geschäftsführer der Marketing-GmbH des DSV bei der dpa ein, reagierte aber in der Sächsischen Zeitung dennoch mit Unverständnis. „Trotzdem können wir die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, weil an beiden Standorten unserer Meinung nach genügend Potenzial für eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren vorhanden wäre.“