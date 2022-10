ELF: München holt NFL-erfahrenen Trainer Shoop

Die Munich Ravens, die in der nächsten Saison ihre Premiere in der ELF feiern, haben einen erfahrenen Headcoach verpflichtet.

Die Munich Ravens, die in der nächsten Saison ihre Premiere in der European League of Football (ELF) feiern, haben einen erfahrenen Headcoach verpflichtet. Der US-Amerikaner John Shoop wird als Cheftrainer der Münchner Franchise in ihrer Premierensaison agieren.