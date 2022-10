Joshua Zirkzee gibt Traum vom FC Bayern nicht auf

Zirkzee, Cuisance und Co.: Warum liefert Bayerns zweite Reihe nicht?

Angesprochen auf seine Zukunft sagte der 21-Jährige: „Es ist der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, es wäre die Verwirklichung eines Traums“, erläuterte er während einer Pressekonferenz des FC Bologna, wo Zirkzee seit dieser Saison spielt und einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet hatte.

Zuvor war der Stürmer von den Bayern zwischenzeitlich an den RSC Anderlecht verliehen, die erhoffte Rückkehr nach München zum vergangenen Sommer kam aber nicht zustande. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Zirkzee: Bayern noch immer „ein Traum“

Dessen Chefcoach Julian Nagelsmann dürfte zuletzt aber eher wenig große Stücke auf Zirkzee gehalten haben - was der Spieler so beschreibt: „Ich habe nicht wirklich mit Nagelsmann gesprochen, aber nach meiner Ankunft in Bologna sagte er, er sei darüber glücklich und wünsche mir alles Gute.“