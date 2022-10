Katar seine letzte WM? Das sagt Lionel Messi

Lionel Messi spricht über die anstehende WM in Katar. Für den Argentinier wird das Turnier ein ganz besonderes werden.

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi wird bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) definitiv seine letzte Endrunde bestreiten. „Wird das meine letzte WM sein? Ja, sicherlich“, sagte der Argentinier am Donnerstag.

Messi, der im November mit 37 Jahren an seiner fünften Weltmeisterschaft teilnimmt, kann das Turnier in Katar kaum erwarten. Der Superstar von Paris St. Germain zähle bereits "die Tage bis zur WM, das ist wahr. Es herrscht ein wenig Angst und Stress. Man will, dass es jetzt losgeht".