Anzeige

NBA: Super-Talente Wembanyama und Henderson treffen episch aufeinander Zwei Talente lassen NBA träumen

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Johannes Behm

Mit Victor Wembanyama und Scoot Henderson treffen die beiden größten Basketball-Talente der Welt aufeinander. Nach einem epischen Duell steigt der bis dahin schon große Hype nun ins Unermessliche.

Victor Wembanyama und Scoot Henderson versetzten die NBA zur Zeit in absolute Ekstase. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

In der Nacht auf Mittwoch trafen die beiden potentiellen Top-Picks des kommenden NBA-Drafts in einem Exhibition Game zwischen den NBA G-League Ignite und den aus Frankreich angereisten Boulogne-Levallois Metropolitans aufeinander. (NEWS: Wegen Namen! Ihn wollen Fans in der NBA)

Anzeige

Obgleich schon im Vorhinein extreme Erwartungen geschürt wurden, sollte das Duell der beiden Mega-Talente alles halten, was es versprach. „Victor Wembanyama und Scoot Henderson haben den Hype übertroffen“, resümierte NBA-Experte Kevin O‘Connor, der sich auf die NBA-Karrieren der beiden freute: „Ich bin sowas von aufgeregt.“

Der 18-Jährige Wembanyama, Favorit auf den Nummer-eins-Pick des 2023er Drafts, beendete das Spiel mit sensationellen 37 Punkten und traf dabei starke sieben Dreier bei insgesamt 11/20 Versuchen aus dem Feld. Zusätzlich blockte der französische 2,19m-Hüne der Metropolitans fünf gegnerische Würfe und schnappte sich vier Rebounds.

Gegner-Trainer staunt über Wembanyama

„So etwas haben wir noch nicht gesehen“, staunte der beeindruckte Trainer der Ignite, Jason Hart, nach Spielende über den Franzosen. „Es gibt nichts, mit dem du ihn vergleichen kannst.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Für den Sieg reichte Wembanyamas Leistung jedoch nicht. Den schnappten sich die Ignite mit 122:115, wobei Henderson ebenfalls mächtig ablieferte. 28 Punkte bei 11/21 aus dem Feld, sowie neun Assists standen nach dem Spiel auf dem Zettel des 1,88m großen Guards, den Experten als zweitbesten Spieler im kommenden Draft-Jahrgang einschätzen.

Das Aufeinandertreffen der beiden aktuell größten Talente im Basketball hatte für so großes Interesse gesorgt, dass am Ende circa 200 Scouts den Weg in den Vorort von Las Vegas suchten. Außerdem fand sich mit Chris Paul und Devin Booker auch NBA-Prominenz in der Halle ein.

Bei dem einen Aufeinandertreffen wird es zum Glück für alle Basketball-Fans nicht bleiben. Schon am Donnerstag stehen sich die beiden Mega-Talente wieder gegenüber, bevor sie sich dann nach dem Draft wohl regelmäßig in der NBA treffen werden.

Anzeige

“Ich kann das nächste Spiel nicht erwarten“, so der begeisterte Wembanyama nach der Partie, die er als „tolle Erfahrung“ sah.

Wembanyama mit Trash-Talk zu Henderson

„Ich weiß, dass wir es in zwei Tagen nochmal machen und dann für den Rest meines Lebens“, äußerte er sich mit Hinblick auf die Zukunft und wahrscheinliche NBA-Duelle gegen Henderson.

„Wenn ich niemals geboren worden wäre, dann hätte er den ersten Pick verdient“, zeigte sich der Franzose selbstbewusst und siegessicher, im nächsten Jahr vor seinem Konkurrenten gezogen zu werden. Im Spiel räumte der Franzose Henderson mehrmals ab, ließ sich von ihm aber auch mehr als einmal ausspielen.

Am Ende beeindruckten die beiden so sehr, dass einige Beobachter scherzten, dass NBA-Teams in der bald startenden Saison mit Absicht schlecht spielen würden. Denn je schlechter die Bilanz am Saisonende, desto größer ist die Chance, als erstes Team einen Spieler im Draft auswählen zu dürfen.

Alles zur NBA auf SPORT1.de