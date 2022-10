Schlechte Nachricht für Xabi Alonso: Leverkusen vorerst ohne Azmoun

Xabi Alonso muss in seinen ersten Wochen als Trainer von Bayer Leverkusen auf Offensivspieler Sardar Azmoun verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, zog sich der iranische Nationalspieler am Dienstag beim Aufwärmen vor dem Champions-League-Spiel beim FC Porto (0:2) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu.