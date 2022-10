Ein europäisches Märchen nimmt Gestalt an - FC Brügge mischt die Champions League auf

Feierlaune in Brügge. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Atlético Madrid führt die Mannschaft von Cheftrainer Carl Hoefkens ihre Gruppe mit neun Punkten souverän an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Brügge-Coach: „Will nicht der Trainer sein...“

„Ich habe vom ersten Spiel an gesagt, also vor Leverkusen, dass ich nicht der Trainer sein will, der nach dem Spiel in die Kabine kommt und sagt: ‚Heute war mehr drin‘“, sagte Hoefkens nach der Partie und fügte hinzu, dass seine Spieler Fantastisches schaffen können, wenn sie nur daran glauben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)