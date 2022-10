Conference League: 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad LIVE im TV, Stream, Ticker

Der 1. FC Köln empfängt am dritten Spieltag der Europa Conference League den serbischen Vizemeister Partizan Belgrad. Gruppengegner Nizza ist zu Gast beim 1. FC Slovacko.

Nach einem beachtlichen 3:2-Erfolg in der Liga gegen Borussia Dortmund will die Elf von Steffen Baumgart da weiter machen, wo sie aufgehört haben. Denn auch am zweiten Spieltag der Conference League gewann der Effzeh mit 4:2 gegen den 1. FC Slovacko und steht dadurch auf dem ersten Tabellenplatz.