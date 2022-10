FC Sevilla: Lopetegui-Nachfolger fix Sampaoli nach BVB-Pleite neuer Trainer der Spanier

Nach Entlassung: So emotional verabschiedet sich Lopetegui

Der FC Sevilla hat auf die BVB-Pleite reagiert und Trainer Julien Lopetegui gefeuert. Sein Nachfolger trainierte zuletzt in Frankreich.

Der 62-Jährige war bereits in der Saison 2016/17 für den Klub tätig, der in der Primera Division nur auf Tabellen-Platz 17 liegt. Bis vergangenen Sommer arbeitete der Argentinier für Olympique Marseille.

Lopetegui war unmittelbar nach dem 1:4 gegen Borussia Dortmund in der Champions League entlassen worden. Die Trennung galt bereits seit Tagen als beschlossen - unabhängig vom Ergebnis gegen den BVB. Am Donnerstagmittag durfte sich Lopetegui, der den Klub 2020 zum Triumph in der Europa League geführt hatte, noch von Mannschaft und Mitarbeitern verabschieden.