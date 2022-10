Formel 1: Comeback-Plan von Sebastian Vettel? Ex-Champion lässt vor Suzuka aufhorchen

"Weiter als vor 30 Jahren" - Vettel spricht mentale Gesundheit an

Sebastian Vettel spricht über sein emotionales Verhältnis zum Großen Preis von Japan - und spricht dabei über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1.

Es ist ein besonderer Stopp auf der Abschiedstournee: Sebastian Vettel fährt an diesem Sonntag zum wohl letzten Mal ein Formel-1-Rennen im japanischen Suzuka.

Und wohl auch nur hier würde der Ex-Champion, der am Ende der Saison aus der Königsklasse abtritt, nochmal in die F1 zurückkehren. Im Vorfeld des Japan-Rennens erklärte er nun auf eine entsprechende Nachfrage: „Ja, wenn jemand gerne einen Fahrer für ein einziges Rennen unter Vertrag nimmt!“

Wenn also im nächsten Jahr Bedarf an einem Ersatzfahrer bestünde, stehe er zur Verfügung. Er wünsche keinem Kollegen einen Ausfall: „Aber ich hätte nichts dagegen, jederzeit wieder ein Rennen in Suzuka zu bestreiten“, sagte Vettel mit einem Augenzwinkern. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)