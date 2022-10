Werder-Coach Ole Werner: "Kann niemandem vorschreiben, was er träumen möchte"

An der Weser träumen die Fans des Aufsteigers schon wieder von internationalem Fußball. Etwas, wovon Trainer Ole Werner niemanden abhalten will. Vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Hoffenheim gibt sich der 34-Jährige optimistisch.

Die Fans sangen im Weserstadion zuletzt vom Europacup, Champions-League-Platz vier ist nur einen Sieg entfernt - doch Werder Bremens Trainer Ole Werner hält den Ball vor dem Bundesliga-Gastspiel am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bei 1899 Hoffenheim flach.

"Ich werde und kann niemandem vorschreiben, was er träumen möchte oder zu träumen hat. Wir werden aber auf jeden Fall versuchen, offensiv zu spielen und in allen Spielphasen gefährlich zu werden", sagte der Coach des Aufsteigers, der bislang besonders in der Vorwärtsbewegung zu überzeugen weiß.