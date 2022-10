Biathlon: "Lebenskrise" - Große Sorgen um Norwegen-Star Tiril Eckhoff

Biathlon-Star Tiril Eckhoff wollte im Oktober wieder zur Mannschaft stoßen, doch ihr Gesundheitszustand lässt das nicht zu. Schnelle Besserung scheint nicht in Sicht.

„Die Hoffnung war, dass sie nach Oberhof kommt“, teilte er mit und erklärte ihre Abwesenheit damit, dass die Prioritäten aktuell in der Gesundung der 32-Jährigen liegen. „Wenn sie unsicher ist und wir im Trainerstab unsicher sind, werden wir vielleicht feststellen, dass sie mehr Zeit braucht, um sich auf die eigene Entwicklung zu konzentrieren.“

Wie geht es Biathlon-Star Tiril Eckhoff wirklich?

„Eine Zeit lang gab es große Fortschritte, und dann gab es etwas mehr Probleme“, schilderte Oberegger Eckhoffs Entwicklung seit ihrer folgenschweren Corona-Erkrankung Ende März, seit der sie sich in einem Tief befindet. „Zumindest ist sie im Training und wird von Menschen beobachtet, die ihr nahestehen.“

In Zukunft gelte es, entsprechend Vorsicht walten zu lassen. „Wir müssen das Training mit Tiril gut dosieren. Sie trainiert, an manchen Tagen ist es etwas besser, an manchen Tagen etwas schlechter“, erklärte Oberegger weiter und sicherte der zweimaligen Olympiasiegerin die volle Unterstützung des Verbandes zu: