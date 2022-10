Knorpelschaden: Augsburg monatelang ohne Hahn

Gikiewicz vs. Terodde: So kam es zum Eklat

Wie Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) bekanntgab, hat der 32-Jährige beim 3:2-Sieg bei Schalke 04 am vergangenen Sonntag einen Knorpelschaden im Knie erlitten und wird „mehrere Monate ausfallen“.