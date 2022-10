Handball-Kracher live auf SPORT1: DHB-Team fordert Schweden im EHF Euro Cup

Anwurf ist am 13. Oktober um 19 Uhr - und SPORT1 ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps live dabei.

Handball live: Schweden ist deutscher Rekordgegner

Bisher spielten Deutschland und Schweden 110 Mal gegeneinander – gegen keinen anderen Gegner trat Deutschland bisher so oft an. Insgesamt stehen aktuell 45 deutsche Siege, 51 Niederlagen und 14 Remis sowie eine aus deutscher Sicht leicht negative Tordifferenz (2260:2301) in der Bilanz. (Alle Infos zur Handball-WM)

Für Deutschland geht es nun darum, eine weitere Bestandsaufnahme in Richtung WM vorzunehmen, die im Januar in Polen und Schweden stattfindet. Als nächste Aufgabe in der Vorbereitung folgt bereits am Samstag, 15. Oktober, ein Auswärtsspiel in Spanien.