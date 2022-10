FC Schalke: Kramer gelassen vor Duell mit Weltstar Alonso

Gikiewicz vs. Terodde: So kam es zum Eklat

Trainer Frank Kramer (50) von Schalke 04 geht gelassen in das Duell mit Bundesliga-Debütant Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen.

Trainer Frank Kramer (50) von Schalke 04 geht gelassen in das Duell mit Bundesliga-Debütant Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr).

„Es ist natürlich anders, da man sich die Spiele angeschaut und Rückschlüsse gezogen hat“, sagte Kramer, aber „wichtig ist, dass man bei sich bleibt und klar ist, was man selbst will. Basta.“ (Alonsos erste PK in Leverkusen zum Nachlesen)