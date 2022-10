„Brauchen große Siegermentalität“: Alonso startet bei Bayer

Fußball-Weltstar Xabi Alonso hat sich voller Leidenschaft in seine Arbeit als Trainer bei Bayer Leverkusen gestürzt.

Fußball-Weltstar Xabi Alonso hat sich voller Leidenschaft in seine Arbeit als Trainer bei Bayer Leverkusen gestürzt. „Wir brauchen eine große Siegermentalität“, sagte der hoch dekorierte Spanier bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Man wolle „modernen Fußball spielen. Intensiv, mit und ohne Ball. Wir wollen dominant und aktiv sein“, sagte der 40-Jährige. Dafür brauche Bayer „eine gute Mentalität“ und Konzentration in jedem Spiel, „95 Minuten lang“.