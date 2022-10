Anzeige

Handball, European League: Berlin in der Gruppenphase gegen ukrainischen Meister Saporischschja Berlin trifft auf ukrainischen Meister

Berlin spielt in der Gruppe gegen Saporischschja © FIRO/FIRO/SID

Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft in der Gruppenphase der European League auf den ukrainischen Meister HC Motor Saporischschja, der in dieser Saison als Gaststarter in der 2. Bundesliga mitspielt.

Das ergab die Auslosung der European Handball Federation (EHF) am Donnerstag in Wien. Als Dritter der letzten Bundesliga-Saison landeten die Füchse im Lostopf eins und stehen in der Gruppe D vor lösbaren Aufgaben.

Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Gruppe B unter anderem gegen den französischen Top-Klub PAUC Handball und den schwedischen Meister Ystads IF HF antreten, der dritte deutsche Teilnehmer Frisch Auf Göppingen trifft in der Gruppe A auf den mehrfachen portugiesischen Meister SL Benfica Lissabon und den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: SL Benfica (Portugal), Kadetten Schaffhausen (Schweiz), Tatran Presov (Slowakei), Frisch Auf Göppingen, Montpellier HB (Frankreich), Fejer B.A.L-Veszprem (Ungarn)

Gruppe B: PAUC Handball (Frankreich), Ystads IF HF (Schweden), Valur Reykjavik (Island), SG Flensburg-Handewitt, TM Benidorm (Spanien), FTC (Ungarn)