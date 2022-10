Xabi Alonso "hatte andere Anfragen" - PK bei Bayer Leverkusen

So glückte Bayer der Deal mit Alonso

Xavi Alonso wird als neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt. Der Spanier erklärt, wie er die Werkself aus der Krise führen will. Die PK zum Nachlesen.

Xabi Alonso ist zurück in der Bundesliga.

Der Spanier - von 2014 bis 2017 beim FC Bayern am Ball - beerbt bei Bayer Leverkusen Gerardo Seoane als Trainer . Auf der Pressekonferenz verrät der 40-Jährige, weshalb er sich erst jetzt den Schritt zu einem Top-Klub traut. (NEWS: Boateng schwärmt von Alonso)

“Ich hatte die Chance, gute Teams als Trainer zu übernehmen. Aber ich fühlte, dass ich noch Zeit brauchte. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich bereit bin“, so Alonso.

Er erklärte, dass auch die gute Zeit in München ein Argument war: „In München haben wir es damals sehr genossen und wir werden uns auch hier wohlfühlen. Ich habe damals die Mentalität und Seriosität in Deutschland kennengelernt.“

+++ Die PK ist vorbei +++

+++ Wie reagierte das Team auf die Alonso-Nachricht? +++

Rolfes: „Es gab auf jeden Fall positive Reaktionen. Alle wissen, wie gut Xabi gespielt hat. Für unsere jungen Spieler ist es eine große Chance, von jemandem zu lernen, der selbst auf so hohem Niveau gespielt hat. Das war wahrnehmbar.“

+++ Kann Alonso noch selbst spielen? +++

+++ Alonso über Wohnsituation +++

Alonso: „Wir werden sehen, wo wir wohnen. Ich hatte keine Zeit, zu schauen. In München haben wir es damals sehr genossen und wir werden uns auch hier wohlfühlen.“

+++ Ist Alonso ein Risiko? +++

Alonso: „Es gibt immer ein Risiko. Aber man muss sich immer verbessern und Schritte nach vorne machen. Ich glaube fest daran, dass es klappt und ich bin sehr motiviert. Die Spieler haben in den vergangenen Jahren große Qualität gezeigt. Sie sollen das Spielen wieder genießen und dann genießen es auch die Fans.“

+++ Wollten spanische Klubs Alonso? +++

Alonso: „Ja, es gab Anfragen. Aber bei mir ist es so, dass Dinge in meinem Kopf bleiben, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. So war es bei Bayer. Ich kenne die deutsche Mentalität, ich kenne die Seriosität. Das hilft.“