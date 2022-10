Jürgen Klopp wollte Arsenal-Star Martin Ödegaard zum BVB holen

Martin Ödegaard spielt mit dem FC Arsenal bislang eine herausragende Saison. Mit 21 Punkten nach acht Spielen stehen die Gunners an der Tabellenspitze und wollen am kommenden Spieltag gegen den FC Liverpool nachlegen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Reds-Coach Jürgen Klopp kam im Gespräch mit TV2 ins Schwärmen, als es um den jungen Norweger ging: „Ich mag ihn wirklich. Das ist inzwischen einfach. Etwas schwieriger war es zu Beginn seiner Karriere bei Real Madrid. Da sah es so aus, als liefen die Dinge nicht in seine Richtung", sagte Klopp.

Dabei sprach der gebürtige Schwabe von einem Interesse am 23-Jährigen zu seinen BVB-Zeiten: „Das hat mich sehr enttäuscht, weil wir ihn schon in Dortmund haben wollten, als er noch sehr jung war. Wir hatten ein langes Gespräch, als er noch ein Junge war, zusammen mit seinem Vater. Am Ende hat er sich für Madrid entschieden, und das ist in Ordnung. Aber deshalb habe ich seinen Werdegang immer verfolgt.“