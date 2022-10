Nach Rassismus-Eklat: BVB kündigt Konsequenzen an

Kehl mit Forderung an BVB-Stars vor Bayern-Spiel

Abdoulaye Kamara saß nachdenklich an Gate 13 des Flughafens in Sevilla. Die Kapuze seines schwarzen BVB-Pullovers tief ins Gesicht gezogen, Kopfhörer im Ohr.

In der Folge kam es zu Rudelbildung und hitzigen Wortgefechten, die Partie wurde minutenlang unterbrochen. Schiedsrichter Milos Boskovic beließ es allerdings nur bei Ermahnungen.

Am Donnerstagmorgen bestätigte BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken die Vorfälle bei SPORT1 .

„Dann wird die Mannschaft den Platz sofort verlassen“

„Wir haben den Vorfall bei der UEFA hinterlegt. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering, da der Schiedsrichter den Vorfall nicht mitbekommen hat“, sagte Ricken und kündigte Konsequenzen an: „Sollte es noch mal zu einem Vorfall kommen, wird die Mannschaft den Platz sofort verlassen. Das werden wir in der Vorbesprechung des nächsten Spiels am Dienstag deutlich ansprechen.“ Der BVB bemüht sich nach SPORT1-Infos zudem um belegendes Videomaterial.