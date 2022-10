"Geh zurück zu WWE, wir alle wissen es!" Nächster realer Prügel-Eklat bei AEW

Hinter den Kulissen von AEW fliegen erneut real die Fäuste - diesmal zwischen Sammy Guevara und Andrade El Idolo. Will Charlotte Flairs Mann seinen Rauswurf provozieren?

Nach übereinstimmenden Berichten von TMZ und diversen Wrestling-Medien sind am Mittwoch vor der TV-Show Dynamite die Fäuste geflogen. Die Protagonisten: Jungstar Sammy Guevara und Andrade El Idolo - Ehemann von WWE-Wrestlerin Charlotte Flair und Schwiegersohn der Ringikone Ric Flair. ( HINTERGRUND: CM Punk nach Prügel-Eklat wohl vor dem Aus )

Guevara und Andrade hatten sich in den Tagen zuvor schon einen heftigen öffentlichen Streit via Twitter geliefert. Nun ist der Social-Media-Zoff handgreiflich eskaliert, hatte die Absage eines groß angekündigten Matches zur Folge - und es gibt keine Hinweise auf einen inszenierten „Work“.

Viele Indizien deuten derweil darauf hin, dass Andrade bei AEW seinen Rauswurf und einen Wechsel zurück zu WWE provozieren will. Ein Verdacht, der in dem Streit mit Guevara auch schon Thema war.

Andrade El Idolo und Sammy Guevara bei AEW im realen Clinch

Begonnen hatte der Ärger bereits am Montag, als der 32 Jahre alte Andrade einen offensichtlich schon länger gärenden Konflikt mit dem drei Jahre jüngeren Guevara in die Öffentlichkeit trug.

Andrade berichtete in einem Video-Interview mit dem spanischsprachigen Portal Mas Lucha, dass es nach einem Match der beiden Stunk gegeben hätte: Guevara hätte sich hinter den Kulissen beschwert, dass Andrade ihn in dem Schaukampf zu oft und zu hart geschlagen hätte - seine verwunderte Reaktion sei gewesen: Hätte Guevara halt selbst mit ein paar harten Hieben gekontert, so sei Wrestling.